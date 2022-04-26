Вашингтон, 26 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Впервые за последние шесть лет в Европу прибыл супертанкер с нефтью из США. Об этом 26 апреля сообщает агентство Bloomberg.

US Navy Танкер

По данным источника, судно Solana с 2 млн баррелей сырой нефти из США в середине апреля прибыло в порт Бильбао (Испания), а затем направилось в Вильгельмсхафен (Германия) и Роттердам (Нидерланды).

Также уточняется, что нефти на супертанкер была перегружена с небольших судов в Мексиканском заливе. При этом отмечается, что страны Европы «все в большей мере полагаются на американские энергоресурсы», намереваясь с их помощью компенсировать перебои с поставками таковых на фоне ситуации с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский концерн Valio завершил переговоры о продаже своего российского подразделения группе компаний (ГК) «Велком».