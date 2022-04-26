Пекин, 26 апреля 2022, 11:27 — REGNUM Китай выступает в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине, власти страны не заинтересованы в третьей мировой войне. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 26 апреля на брифинге.

Китайский дракон
Китайский дракон
Coolhousez.net

Китайского дипломата попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существенном риске ядерной войны.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», — сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, нельзя допустить, чтобы вооружённый конфликт на Украине затянулся. Нужно предотвратить его негативные последствия, которые могут повлиять и на Европу, и на весь мир.

Представитель МИД Китая выразил надежду, что все заинтересованные стороны «проявят хладнокровие и не допустят эскалации».

Читайте также: Глава МИД России заявил о существенном риске ядерной войны