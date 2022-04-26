Пекин, 26 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Китай выступает в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине, власти страны не заинтересованы в третьей мировой войне. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 26 апреля на брифинге.

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Китайского дипломата попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существенном риске ядерной войны.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», — сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, нельзя допустить, чтобы вооружённый конфликт на Украине затянулся. Нужно предотвратить его негативные последствия, которые могут повлиять и на Европу, и на весь мир.

Представитель МИД Китая выразил надежду, что все заинтересованные стороны «проявят хладнокровие и не допустят эскалации».

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