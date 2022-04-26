Новосибирск, 26 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 594 пациента, в том числе пять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 116 новых носителей коронавируса. За это же время 95 человек выписаны с выздоровлением, пять пациентов скончались. В реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ – 15 пациентов.

Всего в регионе зарегистрированы 255 745 случаев заражения коронавирусом, 248 777 пациентов полностью выздоровели, умерли 5613 человек.