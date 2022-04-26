Ставрополь, 26 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесено решение об аресте крупного бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве с незаконным присвоением государственных земель. Вместе с другими участниками преступной группы он присвоил земельные участки сельхозназначения на сумму свыше 36 млн рублей.

Pixabay.com Под арестом

С учетом личности фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере суд принял решение отправить его за решетку на два месяца. Прокуратура мотивировала свое ходатайство об аресте тем, что подозреваемый находился в бегах, скрываясь от органов предварительного расследования, находился в федеральном розыске, поэтому более мягкую меру пресечения избрать не представлялось возможным, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2022 года по результатам проверки ФСБ и прокуратуры региона были возбуждены уголовные дела в отношении крупного бизнесмена и иных лиц, в том числе кадастрового инженера и государственного регистратора краевого управления Росреестра. Их подозревали в подделке землеустроительных документов на земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Андроповского района. В результате аферы организованная группа переоформила в собственность крупного бизнесмена несколько участков земли.

Читайте также: На Ставрополье бизнесмен объявлен в федеральный розыск за аферы с землей