Саратов, 26 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 125 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 76 пациентов, выписали 208 человек. Об этом 26 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии зарегистрировано 248 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 240 153 человека.

На стационарном лечении находятся 506 пациентов, на амбулаторном — 1931.

Скончались от COVID-19 в регионе 5938 человек, из них трое — за сутки.

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