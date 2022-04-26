Улан-Удэ, 26 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Депутаты Народного хурала Бурятии утвердили законопроект о поддержке семей с детьми военнослужащих-участников спецопераций. Инициатором его принятия стал глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Ринчино Народный Хурал Республики Бурятия

Согласно документу, детей военнослужащих будут зачислять в детсады и школы во внеочередном порядке. В средних профессиональных учебных заведениях, находящихся в ведении республики, они будут учиться за счёт регионального бюджета. Регион также будет оплачивать обучение детей в вузах.

По словам министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой, закон распространяется на детей участников спецопераций на территориях ДНР, ЛНР, Украины, а также Сирии.

«Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете на очередной финансовый год исходя из текущей ситуации», — добавили в правительстве.