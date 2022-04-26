Ярославль, 26 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Ярославль получит 18,5 миллиардов рублей для обновления электротранспорта в городе. Большая часть этой суммы — инфраструктурный бюджетный кредит. Об этом на пресс-конференции объявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

City-yaroslavl.ru Трамваи в Ярославле

Пока что городу одобрен кредит на сумму 5 миллиардов 600 миллионов рублей под 3 процента годовых.

«Будет три составляющих. Ворая часть — это деньги концессионеров, это примерно 2 миллиарда рублей. И оставшаяся часть — это деньги Фонда национального благосостояния, там процент выше, там 5,6 процентов. В совокупности это 18,5 миллиардов на электротранспорт. Нам деньги представляют на 25 лет, мы рассчитываем на них обновить и подвижной состав, и отраслевое хозяйство, и пути», — пояснил Михаил Евраев.

При этом глава региона уточнил, что речь идёт только о трамваях. По планам реализация проекта должна стартовать в 2023 году, в 2022 же будут готовить все необходимые документы. Примерно через 2-3 года ярославцы смогут увидеть первые результаты обновления.

Для Ярославля сумма инвестиций сопоставима с с годовым бюджетом города на 2022 год (23 млрд рублей).