Новосибирск, 26 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 27 апреля по 29 апреля 2022 года в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров, — уточнили в ведомстве. — Источник возможных ЧС – высокий класс пожарной опасности».

Новосибирцев просят быть предельно осторожными в обращении с огнём и разводить костры.