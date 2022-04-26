Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки 828 человек вылечились от COVID-19 в Санкт-Петербурге, что на 393 пациента больше, чем сутками ранее. Об этом 26 апреля сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В городе постепенно сокращается количество выявленных заболеваний ковидом за сутки. Так, за прошедшие сутки подтвердили 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 76 случаев меньше, чем за 24 апреля.

При этом скончались от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки 11 больных. Такой показатель — лишь на одного умершего меньше, чем за предыдущие сутки.

Отметим, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили уже 1 517 372 таких случая. От ковида скончался 33 421 больной, а выздоровели 1 478 377 пациентов.