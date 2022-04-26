Донецк, 26 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Донецкой Народной Республике нужна скорость выхода на конституционные границы, заявил 26 апреля глава ДНР Денис Пушилин в программе «Соловьёв Live».

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции», — сказал Пушилин.

Он отметил, что новые этапы спецоперации необходимы после того, «что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье взрывы уничтожили антенны радиостанции.