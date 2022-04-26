Брянск, 26 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 80 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

Всего в Брянской области выявлено 160 887 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 156 333 человека, скончались от осложнений 3 960 жителей. Лаборатории проверили 1 795 941 тест на коронавирус.

За прошедшие сутки в ковид-госпитали поступили девять новых пациентов.