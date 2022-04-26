Москва, 26 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Московской области в ходе эколого-патриотической акции «Лес Победы» 30 апреля высадят деревья в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Лес Победы»

Центральной площадкой акции станет территория в Звенигородском лесничестве у поселка Матвейково, где на площади в 25,2 га посадят более 90 тыс. сеянцев ели, сосны и дуба в виде буквы Z.

На территории всей Подмосковья 30 апреля будут проводиться посадка леса и озеленение городов. Подготовлено свыше 680 площадок: 31 – на землях лесного фонда и 651 – в муниципалитетах общей площадью свыше 120 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Лес Победы» в России планируют посадить 27 млн деревьев – по числу погибших во время Великой Отечественной войны.

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