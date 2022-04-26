Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В рамках проведенного фондом защиты прав дольщиков Ленинградской области тендера по выбору подрядчика для долгостроя — ЖК «Итальянский квартал» торги признаны не состоявшимися. Обе компании, которые подали заявки на участие, не смогли преодолеть порог требований и были признаны не соответствующими документации, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

На участие в тендере подали заявки ООО «ИС» и ЗАО АСК «Юнитэк-Инжиниринг». По итогам рассмотрения документов по обоим юрлицам вынесли решение — «не соответствует требованиям».

Напомним, ЖК «Итальянский квартал» состоит из шести домов, которые находятся во Всеволожском районе. Предполагалось, что победитель достроит проблемные здания за два года.

Ранее фонд объявил тендеры ещё по ряду долгостроев в Ленинградской области.