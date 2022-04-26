Москва, 26 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Украина оказалась своем в нынешнем положении из-за наглой внешней политики, которую проводят ее власти. Об этом 26 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио России».

Совет Федерации Мария Захарова

«Я помню, как буквально, наверное, полгода назад Зеленский сказал, что теперь внешняя политика Украины будет наглой. Вот эта наглая внешняя политика привела Украину туда, где она сейчас находится», — сказала она.

Также Захарова рассказала, что на данный момент из стран – членов НАТО вернулись несколько сотен российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами с воздуха уничтожили четыре военных объекта Украины в Харьковской области