Москва, , 11:14 — REGNUM Финский концерн Valio завершил переговоры о продаже своего российского подразделения группе компаний (ГК) «Велком», сообщили 26 апреля в пресс-службе Valio.

Производственный цех компании Valio Valio.ru

В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области.

«Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, а также сохранить локальный ассортимент», — говорится в сообщении.

Кроме этого, «Велком» получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца 2022 года.

«ГК Велком приобретает 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку компании в селе Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola», — подчеркнули в Valio. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании.

Условия и стоимость сделки не разглашается.

Напомним, 7 марта 2022 года финский концерн Valio принял решение завершить деятельность в России. В России у концерна Valio имеется: логистически-дистрибуционный центр и завод в поселке Ершво Московской области, партнерские предприятия «Аллгой» в Москве, «Галактика» в Гатчине в Ленобласти, «Рязанский» в Рязани и многое другое.

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