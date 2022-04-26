Симферополь, , 11:06 — REGNUM Десять пациентов с заражением коронавирусом госпитализированы в Республике Крым за минувшие сутки, данные на 26 апреля опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 25 апреля, сообщалось о 15 госпитализированных жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, что на четыре случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 85 пациентов. Скончались три человека.

С начала пандемии в Крыму официально подтверждено 181 439 случаев заражения коронавирусом, через ковид-стационары за всё время прошли 58 420 человек. Выздоровели после коронавируса 173 822 человека. В статистику смертности от ковида вошли 5 222 крымчанина.