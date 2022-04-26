Кемерово, 26 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 26 апреля, на лечении находятся 1690 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 115 новых носителей коронавируса. За это же время 129 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 161 232 случая заражения коронавирусом, 157 238 человек выздоровели, 2304 пациента скончались.