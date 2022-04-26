Тбилиси, 26 апреля 2022, 11:05 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили предложили возглавить самую крупную в стране оппозиционную партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом 26 апреля сообщает телеканал «Рустави 2», ссылаясь на свои источники.

Георгий Маргвелашвили
Георгий Маргвелашвили
Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

По данным журналистов, в ЕНД якобы уже поддержали это решение. Предложение Маргвелашвили сделал неофициальный лидер партии, другой экс-президент страны Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме.

Сообщается, что Маргвелашвили отказался встречаться с журналистами, а по телефону не опроверг и не подтвердил эту информацию.

Стоит отметить, что Маргвелашвили был президентом Грузии с ноября 2013 года по декабрь 2018 года. Его на выборах поддержала правящая партия «Грузинская мечта». После завершения срока экс-президент не присоединился ни к одной из политических сил. В последнее время он критикует политику «Мечты», а в апреле возглавил альтернативную делегацию Грузии на Украину из «националов», которые не захотели ехать вместе с представителями властей.