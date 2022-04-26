Тбилиси, , 11:05 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили предложили возглавить самую крупную в стране оппозиционную партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом 26 апреля сообщает телеканал «Рустави 2», ссылаясь на свои источники.

Георгий Маргвелашвили Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

По данным журналистов, в ЕНД якобы уже поддержали это решение. Предложение Маргвелашвили сделал неофициальный лидер партии, другой экс-президент страны Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме.

Сообщается, что Маргвелашвили отказался встречаться с журналистами, а по телефону не опроверг и не подтвердил эту информацию.

Стоит отметить, что Маргвелашвили был президентом Грузии с ноября 2013 года по декабрь 2018 года. Его на выборах поддержала правящая партия «Грузинская мечта». После завершения срока экс-президент не присоединился ни к одной из политических сил. В последнее время он критикует политику «Мечты», а в апреле возглавил альтернативную делегацию Грузии на Украину из «националов», которые не захотели ехать вместе с представителями властей.