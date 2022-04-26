Лос-Анджелес, США, , 11:04 — REGNUM Sony анонсировала вторую часть фильма «Охотники за привидениями: Наследники». О работе над картиной компания сообщила во время своей презентации на фестивале CinemaCon, передаёт Variety.

Охотники за привидениями [Цитата из х∕ф «Охотники за привидениями». Реж. Айван Райтман. 1984. США

Издание отметило, что представители Sony не раскрыли никаких подробностей производства будущей картины. Дата выхода и название фильма пока также неизвестны. Компания также сообщила о работе над третьей частью франшизы «Веном».

ИА REGNUM напоминает, что «Охотники за привидениями: Наследники» является перезапуском дилогии «Охотники за привидениями» — фильм вышел в прокат в 2021 году. Картина заработала $200 млн.

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