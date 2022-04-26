Томск, , 11:04 — REGNUM Общая строительная готовность хирургического корпуса онкологического диспансера в Томске составляет 90%. Об этом заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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По его словам, объект должен был вступить в строй в декабре 2021 года, однако в процессе строительства пришлось вести более шестидесяти изменений в проект, а также полностью менять раздел, связанный с медицинским оборудованием.

Это привело к сдвиганию сроков, но удорожания проекта не произошло. В настоящее время ввод в эксплуатацию центра планируется на 1 июля 2022 года. Стоимость онкоцентра на 120 коек составляет чуть менее 4 млрд рублей.

«С вводом современного хирургического центра в Томской области будет сформирован полный цикл оказания онкологической помощи жителям», — подчеркнул глава региона.