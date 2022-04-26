Ярославль, 26 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Около ста украинских беженцев хотят устроиться на работу в Ярославской области. Об этом 26 апреля рассказал на пресс-конференции врио губернатора Михаил Евраев.

yarregion. ru Михаил Евраев на встрече с беженцами

Всего в регионе сейчас 479 временных переселенца. По словам Михаила Евраева, многие из них хотят остаться.

«Мы готовы их принять. Остаться думают многие. Цифры не скажу, но во время беседы с ними, по своим личным ощущениям, остаться думают многие. Многим нравится Ярославская область, они думают, что здесь очень красиво, спокойно. В общем, людей можно понять», — сказал Михаил Евраев.

В основном в Ярославской области оказались беженцы из Мариуполя.