Москва, 26 апреля 2022, 11:03 — REGNUM ВКС России высокоточными ракетами с воздуха уничтожили четыре военных объекта Украины в Харьковской области, заявил 26 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.