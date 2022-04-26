Москва, 26 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. ВКС России высокоточными ракетами с воздуха уничтожили четыре военных объекта Украины в Харьковской области, заявил 26 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Истребитель ВКС России

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.