Кемерово, 26 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Новокузнецке с 30 апреля начнут работать сезонные автобусные маршруты. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

Он уточнил, что обновленные расписания общественного транспорта в ближайшее время появятся на сайте kuzgortrans. ru и на остановочных пунктах.

Кроме того, на городских маршрутах изменятся схемы движения.

Отметим, что со 2 мая в Кузбассе начнёт действовать право на бесплатный проезд для пенсионеров.