Москва, , 11:01 — REGNUM Два зенитных ракетных комплекса С-300 уничтожены ударами Вооружённых сил России. Об этом заявил 26 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Он рассказал, что в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, а также пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за сутки ракетные войска и артиллерия выполнили 1299 огневых задач, поразив пункты управления, места сосредоточения живой силы и техники и опорные пункты войск противника.