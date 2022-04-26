Казань, 26 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Татарии с 19 марта по 23 апреля проводили сельскохозяйственные ярмарки. Продуктами питания торговали на 15 площадках в Казани и шести — в крупных городах республики, сообщает минсельхоз РТ.

Kzn. ru Сельхозярмарка в Казани

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный провал Запада и импортозамещение в России – трансляция»

В связи с ажиотажным спросом населения в этом году за шесть ярмарочных дней реализовали 607,2 тонн сахара (в 2021 году — 365,1 тонн), в четыре раза больше продали картофеля. По остальным продуктам питания объемы реализации возросли от 20 до 100%.

Общая сумма завезенной на ярмарки продукции составили 500,2 млн рублей. Всего было поставлено 1146,5 тонн овощей; 426,2 тонн говядины; 130,6 тонн мяса птицы; 328 тонн муки; 99,6 тонны разливного молока, 42,7 тонны гречневой крупы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в марте продовольственные товары подорожали на 7,16%, непродовольственные — на 12,13%.

Читайте также: В Татарии цены с начала года выросли на 11%

Читайте также: В Татарии заявили о падении ажиотажного спроса на продукты питания