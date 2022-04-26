26 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Взорванные в Приднестровье вышки, ретранслировавшие российское радио, могут оказаться провокацией НАТО для отвлечения сил с Донбасса. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 12:10 — REGNUM Известие о том, что в результате взрывов 26 апреля в Приднестровье уничтожили вышки, ретранслировавшие радио РФ, обеспокоило соцсети. Люди опасаются, как бы второй фронт открывать не пришлось. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это уже не просто теракт, это подготовка к настоящей войне», — опасается Константин.

«Походу, в Приднестровье второй фронт откроется скоро…» — беспокоится Игорь.

«Чудесное совпадение. Че там дальше? Северный Казахстан?» — спрашивает Анатолий.

«Нужен срочно сухопутный коридор через юг Украины до Приднестровья. Для его защиты от НАТО», — предлагает Владимир Богатырёв.

«Пора Приднестровье признавать…» — считает Андрей.

«Пора уже и Белоруссии ответить. Террористическое государство Украина должно быть уничтожено (власть и армия)», — поделился наблюдением Радмир.

«По ходу дела Румыния с Молдовой решили решить вопрос Приднестровья военным путём», — предполагает Лариса.

Румынские солдаты Pvt. Keion Jackson

«Где тонко — везде начинает рваться…» — опасается Всеволод Евтухов.

Многие комментаторы в ожидании подробностей ЧП сделали свои предположения относительно авторства подрывов.

«Два варианта. Либо Молдавия готовится забрать ПМР. Либо же хохлы хотят, чтобы мы перенаправили часть сил с Донбасса ближе к Приднестровью — на случай угрозы Приднестровью. Сама ПМР ничего сделать не может, ни защититься, ни угрожать кому-то», — пишет Евгений X.

«Укрорейх пытается открыть ещё один фронт, неглупо. Единственный минус для укров: это не они все планируют и думают, а НАТО, то есть пендостан! А так грамотный (к сожалению, ход), нашим надо активнее сносить их к …! Вместе со всей сворой политоты», — считает Игорь Кис.

«Не получилось со вторым фронтом на южном Кавказе, значит, тут будут пробовать. Жаль Молдован. Втемную ими играют снова», — отмечает Денис.

«Россию провоцируют, но русских в Приднестровье придётся защитить в любом случае», — считает Роман.

Военнослужащие армии ПМР Mopmr.org

«Это Украина вместе с Молдовой воду мутят. Хотят и здесь войну организовать», — считает Сергей.

«Только пакостить умеют!» — отмечает Александр Сидоров.

«Приднестровье в Молдавии — всё. Приднестровская народная, здравствуйте!» — замечает Владимир Хайкин.

«Для спасения Мариуполя ударить по Приднестровью», — советует ещё один украинский военный эксперт Бутусов. Он давно замечен в выбалтывании страшных военных тайн, поэтому я ничуть не удивлюсь, если Украина собирается действовать по описанному сценарию с целью взятия в заложники всех жителей Приднестровья. Что подтверждают вчерашние и сегодняшние события в республике», — поделилась Александра Дудченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в результате взрывов в населённом пункте Маяк Приднестровской Народной Республики выведены из строя антенны радиоцентра. Первый взрыв прогремел в 06:40, второй — через 25 минут. Никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал.

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