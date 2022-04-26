Джелалабад, Афганистан, 26 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар четыре жителя уезда Хугиани были убиты при загадочных обстоятельствах.

Убийства

Источник на условиях анонимности сообщил «8 Собх», что они были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Мамли уезда Хугиани.

По словам собеседников издания, два дня назад в деревне Мамли был взорван пикап и погибло четыре боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали четверых мужчин в связи с взрывом.

Согласно источникам, радикалы убили четверых задержанных мужчин.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.