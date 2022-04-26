Уфа, , 11:06 — REGNUM Заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии может стать Айгуль Гареева. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Чиновник Business-vector.info

Сообщается, что депутат госсобрания Башкирии, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Айгуль Гареева завершила депутатскую деятельность.

«Сейчас наша коллега переходит на работу в министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики, где будет курировать тот же блок вопросов уже в качестве заместителя министра», — приводит пресс-служба слова председателя парламента региона Константина Толкачева.

Ранее сообщалось о том, что Гареева была выдвинута в госсобрание партией «Единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу.