Ялта, Крым, 26 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Заслуженный художник Крыма, Почётный гражданин Ялты Анна Олейник скончалась в возрасте 97 лет, сообщила в телеграм-канале 26 апреля глава администрации Ялты Янина Павленко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Всю свою жизнь она посвятила творчеству, развитию Крымской традиции живописи. Её произведения украшают музеи мира, а поклонники творчества Анны Петровны находятся практически во всех уголках земли. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах!» — написала Павленко.

Анна Олейник родилась в 1924 году в Винницкой области, в Ялте она жила с 1944 года. Художественным творчеством она занималась с юности, являлась участником многочисленных выставок, в том числе международных.