Якутск, 26 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. К осени 2022 года в столице Якутии намерены открыть причал для судов на воздушной подушке. Сооружение появится на переправе через реку Лена между Якутском и посёлком Нижний Бестях, сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

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Деньги на строительство выделены из бюджета региона, финансирование дополнительное. В том числе из средств дорожного фонда республики оплатят проектирование дороги к новому причалу. Эти работы будут проведены в 2023–2024 годах в рамках планов по развитию двух микрорайонов Якутска.

Место для строительства причала уже выбрано, эскиз проекта ждут в ближайшее время. Пункт прибытия судов на воздушной подушке внесут в генплан города. Строить его будут с учётом расположения объездной дороги и транспортно-логистического хаба Якутии.

«По итогам реализации на месте нового причала будет организован комфортабельный зал ожидания для пассажиров, парковочные места и автобусная остановка», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Как сообщало ИА REGNUM, суда на воздушной подушке курсируют через реку Лена осенью и весной, во время ледостава и после запрета выезда на лёд на автомобилях и до начала работы парома.