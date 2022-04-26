Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидается похолодание. Температура воздуха понизится 28 апреля. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Заморозки

До 28 апреля в регионе сохранится теплая погода. В Екатеринбурге столбики термометров покажут до +16-20 градусов. При этом возможны порывы ветра до 16 метров в секунду.

Во второй половине недели синоптик прогнозируют похолодание. По ночам ожидаются заморозки до +1-3 градусов.