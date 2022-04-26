Москва, , 10:59 — REGNUM Порядка трети марок сливочного масла в низком ценовом сегменте признано Роскачеством фальсификатом. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба названной автономной некоммерческой организации.

Сливочное масло (сс) congerdesign

«Результаты испытаний показали, что недобросовестные производители снижают себестоимость сливочного масла, получая сверхприбыль, за счет того, что добавляют в состав растительные жиры. Доля фальсификации растительными жирами среди масла низкого ценового сегмента составила 30%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе закупки было приобретено 20 торговых марок сливочного масла с жирностью 72,5% и 82,5%, ценою за 100 грамм от 29,99 до 83 рублей (при этом в некоторых случаях цена на продукт была ниже себестоимости). В то же время, отмечается, что в этом числе были как собственные торговые марки ретейлеров, так и известные российские бренды.

Также указывается, что самое большое число нарушений было выявлено в продукции, производимой в Подмосковье. Так, в масле шести марок были обнаружены фитостерины, что является нарушением обязательных требований законодательства. В этом число вошли масла: «Деревенская буренка», «Солнечная долина», «Молочная мозаика» (ООО «Лав Продукт», Московская область), «Вологодские традиции» и «Славянское» (ООО «Курский сыродельный завод», Курская область), а также «Волжаночка» (АО «Молсыркомбинат-Волжский», Волгоградская область).

Кроме того, отмечается, что в указанных видах масла найдены несоответствия рекомендованным ГОСТом нормативам по жирнокислотному составу и выявлен посторонний привкус, связываемый экспертами с наличием ароматизатора.

При этом в ряде продукции, реализуемой по цене ниже себестоимости, не было обнаружено растительных жиров, и потому низкая цена сливочного масла не всегда является индикатором продукции с признаками фальсификации.

Помимо этого, добавляется, что информации о выявленных нарушениях была направлена Роскачеством в уполномоченные контрольно-надзорные органы, также организация ведет работу с производителями и торговыми сетями по снятию такой продукции с продаж и недопущения такого рода нарушений в будущем.