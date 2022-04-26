Донецк, 26 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 26 апреля в своём телеграм-канале.

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

«По уточнённой информации, сегодня утром от снарядов ВФУ (вооруженных формирований Украины) пострадали ещё три мирных жителя Петровского района», — написал Кулемзин.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Петровского района Донецка снарядами калибра 122 мм. Обстрел зафиксировали в 7:05 (время совпадает с московским) со стороны Новомихайловки.

Кроме того, украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка в 07:00 со стороны Водяного. По городу выпустили шесть мин калибра 120 мм.

В 09:55 из Новомихайловки повторили обстрел Петровского района Донецка. Было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

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