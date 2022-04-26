Канберра, , 11:00 — REGNUM Одна из знаковых фигур Лейбористской партии Австралии Кристина Кенелли возложила вину за соглашение Китая с Соломоновыми островами по вопросам безопасности на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его «неумелое правительство», которое не смогло предотвратить заключение сделки. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Nine News.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Кенелли, которая баллотируется в нижнюю палату парламента Австралии по округу Фаулер после четырех лет в Сенате, также отстаивает план лейбористов по финансированию военных учебных заведений, расположенных в Тихоокеанском регионе из существующего оборонного бюджета.

«Вы правы, когда говорите, что мы сталкиваемся с агрессивным и напористым Китаем в регионе Тихого океана, и Скотт Моррисон не сделал должного, оставив за собой вакуум, который Китай тут же начал заполнять», — сказала она в эфире телеканала Nine News.

По мнению высокопоставленного члена Лейбористкой партии, Китай «не разделяет ни интересов, ни ценностей» народа Австралии.