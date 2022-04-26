Париж, 26 апреля 2022, 12:14 — REGNUM Телеканал HBO огласил дату премьеры сериала «Ирма Веп». Об этом сообщило издание Deadline 25 апреля.

Алисия Викандер
Алисия Викандер
Кадр из телешоу Jimmy Kimmel Live

Так, релиз проекта на телевидении и на стриминге HBO Max состоится 6 июня 2022 года. Отмечается, что перед этим сериал будет показан в рамках официального отбора Каннского кинофестиваля.

Напомним, что «Ирма Веп» рассказывает об американской актрисе (Алисия Викандер), исполнившей роль Ирмы Веп во французском фильме и потерявшей грань между игрой в кино и реальной жизнью. Режиссёром сериала выступил Оливье Ассайс («Персональный покупатель»).

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