Париж, , 12:14 — REGNUM Телеканал HBO огласил дату премьеры сериала «Ирма Веп». Об этом сообщило издание Deadline 25 апреля.

Алисия Викандер Кадр из телешоу Jimmy Kimmel Live

Так, релиз проекта на телевидении и на стриминге HBO Max состоится 6 июня 2022 года. Отмечается, что перед этим сериал будет показан в рамках официального отбора Каннского кинофестиваля.

Напомним, что «Ирма Веп» рассказывает об американской актрисе (Алисия Викандер), исполнившей роль Ирмы Веп во французском фильме и потерявшей грань между игрой в кино и реальной жизнью. Режиссёром сериала выступил Оливье Ассайс («Персональный покупатель»).

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