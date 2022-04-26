Париж, 26 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Телеканал HBO огласил дату премьеры сериала «Ирма Веп». Об этом сообщило издание Deadline 25 апреля.

Кадр из телешоу Jimmy Kimmel Live Алисия Викандер

Так, релиз проекта на телевидении и на стриминге HBO Max состоится 6 июня 2022 года. Отмечается, что перед этим сериал будет показан в рамках официального отбора Каннского кинофестиваля.

Напомним, что «Ирма Веп» рассказывает об американской актрисе (Алисия Викандер), исполнившей роль Ирмы Веп во французском фильме и потерявшей грань между игрой в кино и реальной жизнью. Режиссёром сериала выступил Оливье Ассайс («Персональный покупатель»).