Москва, , 10:55 — REGNUM После провала в ходе европейской сессии американские фондовые площадки совершили отскок 25 апреля и закрылись в плюсе, что произошло во многом благодаря приостановке распродаж облигаций и, соответственно, небольшой коррекции доходности, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Шанхайская фондовая биржа 螺钉

«Также определенную роль в некотором улучшении настроя инвесторов сыграла новость о покупке Илоном Маском Twitter за $44 млрд – по $54,2 за акцию.

После завершения сделки, которая, по планам, должна быть закрыта до конца этого года, компания станет частной и больше не будет торговаться на бирже.

Отыгрывая сообщения о покупку, бумаги Twitter закрылись с повышением на 5,66%. Тем временем S& P 500 подорожал на 0,57%, Dow Jones повысился на 0,70%, а Nasdaq Composite восстановился на 1,29%.

Азиатские рынки стабилизировались, сократив потери после обвала к шестинедельным минимумам в начале недели. Власти Китая дали понять, что не оставят экономику в трудной ситуации и пообещали дополнительные меры поддержки.

А тем временем во всем Пекине началось массовое COVID-тестирование, что усиливает опасения по поводу беспрецедентного локдауна в столице в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу.

По итогам сессии гонконгский Hang Seng приподнялся в пределах 0,3%, а южнокорейский Kospi – на 0,42%, тогда как китайский Shanghai Composite потерял еще 1,44%, а австралийский S& P/ASX 200 и вовсе просел более чем на 2%.

В Европе на открытии прослеживается более внятная позитивная динамика, однако американские фьючерсы скромно торгуются во флэте, а значит, пока рано говорить о возвращении спроса на риск, хотя давление на высокодоходные активы определенно ослабело.

По мере отступления доходности трежерис долларовые быки немного умерили пыл, однако отказываются сдавать позиции. После вчерашнего обновления многолетних максимумов в районе 101,85, котировки обосновались в районе 101,70, отказываясь развивать нисходящую коррекцию, что говорит о готовности к штурму уровня 102,00.

Тем временем нефть привлекла покупки на падении под психологическую отметку 100 долларов, которая снова сработала как сигнал для быков, вернувшись Brent выше 102 долларов по итогам дня.

Сегодня, 26 апреля, фьючерсы пытаются развить импульс восстановления, но пока потенциал выглядит сдержанным, да и цены находятся ниже 20-дневной скользящей средней, которая расположилась в районе отметки $106.

В отсутствие значимых и еще не отыгранных драйверов Brent, вероятно, продолжит какое-то время осциллировать вокруг уровня $100 прежде чем рынок определится с вектором дальнейшего движения.

Главный понижательный риск на данном этапе – показатели заболеваемости в Пекине», — пояснил эксперт.

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