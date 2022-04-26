Среднеуральск, Свердловская область, 26 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Жителя Среднеуральска Свердловской области обвиняют в убийстве знакомого. Мужчина проживал с ним в одной квартире. Об этом журналистам сообщил помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

publicdomainpictures.net Убийство

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 20 апреля 2022 года в одной из квартир Среднеуральска. Обвиняемый вступил в конфликт со знакомым. Мужчина пояснил, что тот не убирал за собой мусор и уронил телевизор. Это и стало причиной ссоры, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обвиняемый вооружился ножом и причинил оппоненту несколько ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Виновник произошедшего самостоятельно сообщил в органы полиции о совершённом убийстве.

Подозреваемого задержали при содействии Росгвардии. Мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Его судили за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону. Расследование уголовного дела продолжается.