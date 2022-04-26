Канберра, 26 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. До сих пор неясно, заставило ли руководство Либеральной партии замолчать своего скандального кандидата в округе Уорринга Кэтрин Девес, которая откровенно высказывалась по вопросам трансгендеров. 26 апреля премьер-министр Австралии и лидер партии Скотт Моррисон появился в эфире радиостанции 2GB, но на конкретный вопрос дать прямой ответ он отказался.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Ведущий 2GB Бен Фордхэм сказал Моррисону, что Девес «хочет выйти к нам в радиоэфир уже более недели», но ей не разрешают.

«Похоже, что ваша партия вынуждает ее замолчать?» — спросил Фордхэм.

Моррисон не стал давать четкий ответ, лишь отметив, что Девес «была в эфире [телеканала] SBS буквально прошлый вечером».

Напомним, что ранее Кэтрин Девес допустила ряд скандальных высказываний по поводу запрета трансгендерам принимать участие в спортивных соревнованиях, за что ей пришлось неоднократно извиняться.