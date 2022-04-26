Москва, , 10:54 — REGNUM За прошедшую ночь российская авиация поразила 79 районов сосредоточения живой силы украинских войск. Об этом 26 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Вертолёт Ка-52 Vitaly V. Kuzmin

«Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил представитель оборонного ведомства.

По его словам, за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 87 военных объектов Украины. Также в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ». Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовка и Славянск уничтожены два склада с боеприпасами.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 25 апреля, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 82 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего.

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