Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ростовской области планируют провести диагностику состояния региональных и межмуниципальных дорог стоимостью 40 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

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Проверке подвергнутся 365 дорог, среди которых более 60 транспортных артерий, которые не так давно отремонтировали. Подрядчик должен завершить работы до 30 ноября 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ростовская область получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей, которые будут направлены на ремонт дорог в 2022 году.