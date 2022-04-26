Цхинвал, , 10:53 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, избирающийся на второй срок, предложил конкуренту на выборах, лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву продемонстрировать физическую подготовку. Предложение глава республики 26 апреля разместил в своём телеграм-канале.

Анатолий Бибилов Iron Fidarov

«Несмотря на то, что он на 11 лет меня младше, я предлагаю и физическую подготовку проверить», — сказал Бибилов.

Действующий президент, который ранее служил в десантных войсках, предложил Гаглоеву вместе пробежать дистанцию в три километра.

Стоит отметить, что Бибилов 26 апреля также сдал тест на наркотики и обнародовал фотографии справок с отрицательным результатом. Он призвал Гаглоева сделать также. Спор между политиками возник на дебатах, которые прошли накануне.

Напомним, в первом туре выборов президента Южной Осетии Бибилов уступил Галоеву, набрав 34,95% голосов. Лидер партии «Ныхас» получил 38,55%. Второй тур должен пройти 8 мая.

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