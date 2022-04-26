Канберра, , 10:57 — REGNUM 26 апреля газета The Australian опубликовала данные опроса Newspoll, в котором победа на предстоящих федеральных выборах в Австралии была отдана лейбористам.

Флаг Австралии DO'Neil

Так, на основании двухпартийного преференциального распределения голосов лейбористы получили 53% голосов, а партии, входящие в правящую «Коалицию», — 47%.

Если же обратиться к первичному голосованию, то можно заметить, что все второстепенные парламентские партии в Австралии потеряли по одному процентному пункту в пользу двух основных. Лейбористы набрали до 37%, «Коалиция» — 36%, «Зеленые» —11%, а «Единая нация» —3%.

46% респондентов предпочли Скотта Моррисона в качестве премьер-министра Австралии. 37% опрошенных отдали предпочтение лидеру лейбористов Энтони Альбанизу.

В опросе Newspoll, проведенном с 19 по 23 апреля, приняли участие 1 538 австралийцев.

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