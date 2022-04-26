Москва, , 10:51 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия за сутки в рамках спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины выполнили 1299 огневых задач. Об этом 26 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1299 огневых задач», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате этого были поражены 37 пунктов управления и 114 опорных пунктов киевских боевиков, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе специальной операции ВС РФ по денацификации Украины российские военные уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и станцию радиоэлектронной борьбы киевских боевиков в районе населенного пункта Барвенково.