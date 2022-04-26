Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Санкт-Петербург присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», в ходе которой всем желающим раздадут главный символ Дня Победы. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Георгиевская лента

Акция начнётся в городе в среду, 27 апреля. Ленточки будут раздавать в основном в центре города. Одна из точек раздачи будет у метро «Гостиный двор», волонтёры будут раздавать ленты с 15 часов. А ближе к вечеру, с 17 часов, символ Дня Победы можно будет получить на Московском вокзале.

Ленточки будут раздавать и позже, 6 и 7 мая с 17 до 19 часов. Акция развернётся в 75 точках города, преимущественно возле станций метро.

«Георгиевские ленты — символ нашей памяти, уважения и благодарности. Эта акция призвана не дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну, наследниками чьей славы мы являемся», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он оценил роль волонтёров в этой акции и в подготовке ко Дню Победы. Отметим, что первая акция по раздаче георгиевских лент прошла в 2005 году. С того времени она стала традиционной перед 9 мая.

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