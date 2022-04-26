Москва, , 10:50 — REGNUM В современных условиях цены на первичную недвижимость в крупных городах России могут вырасти на 7-10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что первичное жилье в РФ за месяц подорожало на 3%.

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«Рост цен на новостройки был очевиден. Часть материалов сильно подорожала. Застройщикам нужны деньги, а кредиты слишком дорогие. Спрос со стороны населения снизился. Программы льготного кредитования тоже дороже, чем раньше. До кризисных обстоятельств прогноз по росту цен был в среднем 3-5%. В современных условиях можно говорить о том, что цены могут подняться и на 7-10%. Однако многое зависит от спроса. Застройщики уже обсуждали возможность снижения цен, если он сильно просядет», – сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года в РФ будет снижаться спрос на первичное жилье.

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