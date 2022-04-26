Канберра, 26 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. 26 апреля фондовый рынок Австралии потерял около 60 миллиардов долларов от своей общей стоимости из-за опасений, что коронавирус распространился на столицу Китая Пекин, жители которой в страхе перед новыми локдаунами кинулись скупать продукты в магазинах. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По состоянию на 11:45 по местному времени индекс Австралийской фондовой биржи S& P/ASX 200 снизился на 139 пунктов, или 1,87%, до 7 333 пунктов.

Инвесторы опасаются, что «нулевая толерантность» Китая к пандемии коронавируса приведет к массовым остановкам производства в Пекине, что окажет влияние на мировые рынки.

Напомним, что 25 апреля азиатские и европейские биржи открылись в красной зоне. Опасения инвесторов были также связаны с эпидемиологической ситуацией в КНР.