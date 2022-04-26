Донецк, 26 апреля 2022, 10:50 — REGNUM Участников националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ждёт трибунал. Об этом 26 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин
Денис Пушилин
Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пушилина, военнослужащие нацбата являются военными преступниками. Поэтому впереди участников батальона ждёт долгий срок в тюрьме или трибунал, сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать оценку высказываниям боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).