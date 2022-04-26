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Пушилин заявил, что боевиков «Азова»* ждёт трибунал
*запрещённая в России организация
Донецк,
26 апреля 2022, 10:50 — REGNUM Участников националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ждёт трибунал. Об этом 26 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Денис Пушилин
Иван Шилов © ИА REGNUM
По словам Пушилина, военнослужащие нацбата являются военными преступниками. Поэтому впереди участников батальона ждёт долгий срок в тюрьме или трибунал, сказал глава республики.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать оценку высказываниям боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.